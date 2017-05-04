Юрий Антонов попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Советский и российский композитор, эстрадный певец и поэт Юрий Антонов внесены в базу сскандального украинского сайта "Миротворец" из-за посещения народным артистом России Крыма без согласования с Киевом.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Антонов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" — он дважды посещал Крым в 2014 году.

Также в базу данных сайта за посещение Крыма попал и известный российский актер Игорь Петренко.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в "Евровидении-2017".

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша, Дима Билан и всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов и Ольга Кабо.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.