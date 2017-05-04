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В мире

Эксперт рассказал, чем грозит противостояние президента и премьера Болгарии

15:5604.05.2017
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов. Архивное фотоЛидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Противоположные политические взгляды президента и премьер-министра Болгарии Румена Радева и Бойко Борисова приведут к значительным проблемам взаимодействия между ветвями власти и взаимной блокировке в вопросах принятия тех или иных решений, в итоге на повестке дня вновь может встать вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Петр Искандеров.

Агитационные плакаты на одной из улиц в Софии перед парламентскими выборами в Болгарии
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Национальное собрание Болгарии в четверг утвердило на пост премьер-министра страны Бойко Борисова, который является лидером победившей на досрочных парламентских выборах партии ГЕРБ. Очередные выборы в болгарский парламент должны были состояться в 2018 году, однако поражение кандидата от правящей тогда партии ГЕРБ Цецки Цачевой на президентских выборах в ноябре прошлого года послужило поводом для отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова, который пообещал сложить с себя полномочия в случае победы кандидата от социалистов Румена Радева.

"Что касается Болгарии, на мой взгляд, схема взаимодействия президента и премьера в нынешних условиях выглядит мало работоспособной. Поскольку Радева и Борисова разделяет слишком многое, начнем с того, что их поддерживают прямо противоположные силы, Радева — социалисты, а Борисова — партия ГЕРБ. А позиции этих двух сил противоположны как раз по вопросам внешней политики и взаимоотношениям с Россией. Так что очевидно, что здесь будут проблемы, взаимная блокировка по принятию каких-то решений, на мой взгляд, долго такая ситуация не продлится, и Болгарию могут ожидать досрочные парламентские выборы", — заявил Искандеров.

По его словам, "если станет вопрос об отставке правительства и формировании нового кабинета, то социалисты вполне могут сформировать коалицию с теми политическими партиями, которые представлены в парламенте помимо ГЕРБ. Но нужно понимать, что в этом случае наиболее реальный сценарий — это досрочные выборы, а на период их подготовки и проведения может быть создано какое-то техническое правительство".

"А что касается досрочных выборов, то, если сейчас Бойко Борисов не сможет как-то приступить к решению реальных социально-экономических проблем, то на следующих выборах велики шансы на победу социалистов", — добавил он.

Отношения с Россией и Турцией

Комментируя возможные тенденции в отношениях Болгарии и России, эксперт отметил, что они в большей степени зависят от диалога Москвы и Брюсселя, нежели от воли Борисова или Радева.

Флаги ЕС. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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"В том, что касается отношений с Россией, то здесь все будет зависеть не столько от позиций Борисова или Радева, сколько от позиций самого ЕС. Сейчас, как мы видим, Евросоюз пытается активизировать контакты с Россией, и пытается вернуть взаимопонимание по каким-то ключевым вопросам, в частности по Украине и по Сирии. Так что здесь Болгария не является самостоятельным игроком, тем более, когда в стране существует раскол между ведущими политическими силами", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что стремление ЕС нормализовать диалог с РФ проявилось и в визите федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи, "хотя еще буквально пару лет назад она обещала, что не приедет в Россию до тех пор, пока не будут урегулированы украинский и сирийский кризисы".

По его мнению, "Борисову, конечно, придется немного сдерживать свои антироссийские настроения, поскольку в противном случае эта правящая коалиция может развалиться".

Вместе с тем, эксперт выделил еще один немаловажный фактор для болгарской как внешней, так и внутренней политики.

Парламентские выборы в Болгарии
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ГЕРБ и лайф: болгарская диета
"Здесь следует также учитывать и турецкий фактор, поскольку одни политические силы Болгарии очень настороженно относятся к Турции, а другие, наоборот, фактически представляют интересы этнических турок и Анкары. Учитывая активизацию политики Турции и лично президента Тайипа Эрдогана, можно ожидать, что линия раскола пройдет не только по отношению к России, но и по отношению к Турции, а это еще более ослабит позиции правящей коалиции", — сказал собеседник агентства.

При этом эксперт подчеркнул, что такая тенденция противостояния президента и премьер-министра проявляется не только в Болгарии, но и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы, которые ранее входили в так называемый "восточный блок".

"К примеру в Чехии в последние годы существовало идеологическое противостояние между президентом и премьером, президент занимал более сдержанные, можно даже сказать пророссийские позиции, в то время как кабинет занимал прямо противоположные позиции. В принципе, это не мешало функционировать политической системе, но понятно, что вес страны на международной арене это подрывало, поскольку руководство ЕС рассматривает такие страны как потенциальное слабое звено и угрозу своей внутренней стабильности",- сообщил Искандеров.

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