Эксперт рассказал, чем грозит противостояние президента и премьера Болгарии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Противоположные политические взгляды президента и премьер-министра Болгарии Румена Радева и Бойко Борисова приведут к значительным проблемам взаимодействия между ветвями власти и взаимной блокировке в вопросах принятия тех или иных решений, в итоге на повестке дня вновь может встать вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Петр Искандеров.
"Что касается Болгарии, на мой взгляд, схема взаимодействия президента и премьера в нынешних условиях выглядит мало работоспособной. Поскольку Радева и Борисова разделяет слишком многое, начнем с того, что их поддерживают прямо противоположные силы, Радева — социалисты, а Борисова — партия ГЕРБ. А позиции этих двух сил противоположны как раз по вопросам внешней политики и взаимоотношениям с Россией. Так что очевидно, что здесь будут проблемы, взаимная блокировка по принятию каких-то решений, на мой взгляд, долго такая ситуация не продлится, и Болгарию могут ожидать досрочные парламентские выборы", — заявил Искандеров.
По его словам, "если станет вопрос об отставке правительства и формировании нового кабинета, то социалисты вполне могут сформировать коалицию с теми политическими партиями, которые представлены в парламенте помимо ГЕРБ. Но нужно понимать, что в этом случае наиболее реальный сценарий — это досрочные выборы, а на период их подготовки и проведения может быть создано какое-то техническое правительство".
"А что касается досрочных выборов, то, если сейчас Бойко Борисов не сможет как-то приступить к решению реальных социально-экономических проблем, то на следующих выборах велики шансы на победу социалистов", — добавил он.
Отношения с Россией и Турцией
Комментируя возможные тенденции в отношениях Болгарии и России, эксперт отметил, что они в большей степени зависят от диалога Москвы и Брюсселя, нежели от воли Борисова или Радева.
Он подчеркнул, что стремление ЕС нормализовать диалог с РФ проявилось и в визите федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи, "хотя еще буквально пару лет назад она обещала, что не приедет в Россию до тех пор, пока не будут урегулированы украинский и сирийский кризисы".
По его мнению, "Борисову, конечно, придется немного сдерживать свои антироссийские настроения, поскольку в противном случае эта правящая коалиция может развалиться".
Вместе с тем, эксперт выделил еще один немаловажный фактор для болгарской как внешней, так и внутренней политики.
При этом эксперт подчеркнул, что такая тенденция противостояния президента и премьер-министра проявляется не только в Болгарии, но и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы, которые ранее входили в так называемый "восточный блок".
"К примеру в Чехии в последние годы существовало идеологическое противостояние между президентом и премьером, президент занимал более сдержанные, можно даже сказать пророссийские позиции, в то время как кабинет занимал прямо противоположные позиции. В принципе, это не мешало функционировать политической системе, но понятно, что вес страны на международной арене это подрывало, поскольку руководство ЕС рассматривает такие страны как потенциальное слабое звено и угрозу своей внутренней стабильности",- сообщил Искандеров.