В Ереване 7 мая пройдет массовый забег "За Победу и мир"

ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Первый массовый мемориальный забег "За Победу и мир", посвященный 72-й годовщине Победе в Великой Отечественной войне, пройдет в воскресенье, 7 мая в Ереване, сообщил в четверг журналистам директор Российского центра науки и культуры в Ереване Марк Калинин.

"Старт пробегу будет дан в ереванском Парке Победы в 10.00 (09.00 мск). Это будет большое, красивое событие, которое позволит почтить память о победе в Великой Отечественной войне", — сказала Калинин.

По его словам, чтобы отпраздновать победу недостаточно смотреть парад по телевизору, нужно быть проактивными участвовать в многочисленных праздничных, в том числе спортивных мероприятиях.

"В пробеге смогут участвовать в том числе непрофессиональные спортсмены. Каждый в меру своих сил сможет пройти дистанцию и присоединиться к празднованию Великой Победы", — сказал Калинин. Он отметил, что в забеге примут участие представители российского посольства, 102-й российской базы, молодежных организаций, патриотических организаций. "Мы хотели привлечь как можно больше молодежи", — сказал он.

Начальник управления политики массового спорта и физического воспитания министерства спорта и по делам молодежи Армении Левон Ваградян отметил, что в забеге ожидается участие 700 человек. "Надеемся, что количество участников увеличится. Мы организуем очень красивое мероприятие", — сказал Ваградян.

Президент Федерации триатлона Армении Грачья Аветисян отметил, что в забеге протяженность в 4-5 километров (от Парка Победы до площади Республики), смогут участвовать все желающие, люди всех возрастов. Темп будет очень медленным. Главное, чтобы все участники достигли финиша и получили грамоты", — отметил Аветисян

Организаторами мероприятия являются министерство спорта и по делам молодежи Армении, Федерации триатлона Армении при поддержке министерства обороны Армении, министерства обороны Российской Федерации в лице 102-й военной базы и Российского центра науки и культуры в Ереване.