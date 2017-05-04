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В Германии опасаются влияния "стран-противников" на выборы

15:3604.05.2017
(обновлено: 15:37 04.05.2017)
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© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗарубежные страны. Германия. Архивное фотоЗарубежные страны. Германия. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ПОТСДАМ (Германия), 4 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV, контрразведка) Ханс-Георг Маасен считает, что "противники" Германии генерируют информацию для возможного влияния на ход выборов в стране.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© REUTERS / Michael Dalder
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"Наши противники пытаются генерировать информацию для информационной кампании или кампании влияния, сделают ли они это – это политический вопрос. В США информация была похищена, и было принято политическое решение использовать ее против США. Будет ли это сделано в Германии в этом году, я не могу предвидеть", — сказал он на пресс-конференции в рамках "Потсдамской конференции по вопросам национальной кибербезопасности".

Говоря о возможности РФ вести "пропагандистскую кампанию", Маасен заявил, что в ФРГ "трезво воспринимают это как кампанию, которая ведется из России и задействует все аспекты – и разведывательные службы, и работу СМИ России, и так далее", и вопрос о том, будет ли начата такая кампания в Германии в преддверии выборов, пока открыт.

Он добавил, что "это политическое решение, это решение принимается в Кремле".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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По словам Маасена, после кибератаки на сервера немецкого бундестага в мае 2015 года была предпринята еще целая серия попыток взломать сервера немецких партий, отдельных депутатов, общественных организаций и фондов. "По нашей информации, большая часть этих атак была успешно отражена, но мы не знаем точно, были ли еще атаки, которые, возможно, были успешны. Мы должны исходить из того, что во время большой атаки на бундестаг в 2015 году был похищен значительный объем информации. Мы не знаем, какая именно информация была похищена, но мы можем себе представить, что эта информация сейчас оценивается в точки зрения того, может ли она быть использована в кампании по дезинформации", — сказал Маасен.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 мая провели встречу в Сочи. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, "был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем — международных и региональных". По итогам переговоров Меркель на вопрос о возможном вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Германии заявила, что ФРГ будет противостоять распространению грубой дезинформации.

 

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