В Германии опасаются влияния "стран-противников" на выборы

ПОТСДАМ (Германия), 4 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV, контрразведка) Ханс-Георг Маасен считает, что "противники" Германии генерируют информацию для возможного влияния на ход выборов в стране.
Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).
Говоря о возможности РФ вести "пропагандистскую кампанию", Маасен заявил, что в ФРГ "трезво воспринимают это как кампанию, которая ведется из России и задействует все аспекты – и разведывательные службы, и работу СМИ России, и так далее", и вопрос о том, будет ли начата такая кампания в Германии в преддверии выборов, пока открыт.
Он добавил, что "это политическое решение, это решение принимается в Кремле".
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 мая провели встречу в Сочи. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, "был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем — международных и региональных". По итогам переговоров Меркель на вопрос о возможном вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Германии заявила, что ФРГ будет противостоять распространению грубой дезинформации.