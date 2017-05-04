В США семью с детьми сняли с рейса авиакомпании Delta из-за нехватки мест

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники авиакомпании Delta Airlines сняли с рейса семейную пару их двух малолетних детей, когда они отказались освободить одно из оплаченных ими мест в самолете, сообщает телеканал CBSLA.

Инцидент произошел в апреле. Семья собиралась лететь из Лос-Анджелеса на Гавайи. Супруги приобрели три билета на рейс для Брайана Шира, его жены и их 18-летнего сына, на коленях у родителей должны были лететь двое младших детей.

Однако за день до инцидента старший сын вылетел другим рейсом, поэтому на освободившееся место решили посадить в автомобильном детском кресле младшего ребенка.

Член экипажа попросил Шира уступить занятое ребенком место другому пассажиру, но тот отказался. Тогда сотрудник авиакомпании попросил всю семью покинуть салон и даже пригрозил им судом.

По словам Шира, когда они покидали самолет, в очереди на освободившиеся места стояли 4-5 человек.

Представитель авиакомпании заявил телеканалу, что фирма сожалеет о случившемся и уже вышла на связь с Широм и его семьей, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.