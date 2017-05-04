Турецкий дипломат обвинил западные СМИ во вмешательстве в ход референдума

АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Западные СМИ пытались вмешиваться в демократический процесс проведения референдума в Турции, открыто призывая голосовать против предложенных поправок в конституцию, заявил журналистам генеральный директор Генерального директората прессы и информации офиса премьер-министра Турции, старший советник премьер-министра страны Мехмет Акарка.

"Они пытались вмешаться в процесс. Я сейчас говорю о западных СМИ, потому что они открыто призывали голосовать против. Я впервые видел, чтобы СМИ иностранных государств делали открытые призывы, касающиеся внутренних дел другой страны", — сказал он.

Акарка рассказал, что, в частности, несколько немецких газет выходили с заголовками на турецком языке с призывом голосовать "нет" на референдуме.

"Были и другие газеты, которые использовали заголовки "Смерть Эрдогану". И были фотографии, на которых к голове Эрдогана был приставлен пистолет. Вы считаете это приемлемым? Это своеобразный террор", — добавил он.

По словам советника премьер-министра, "Турции, которая является независимой, демократической страной, тяжело принять такое отношение".

Конституционный референдум о переходе с парламентской формы правления на президентскую состоялся в Турции 16 апреля. Гражданам предложили высказать мнение о внесении изменений в 18 статей Конституции, которые, в частности, предполагают, что президент станет главой государственной системы и будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, а должность премьер-министра упразднят.

Референдум закончился победой сторонников президента страны Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом. По окончательным данным высшего избирательного совета Турции (ВИС), в поддержку перехода на президентскую систему высказались 51,41% избирателей, против — 48,59%.