Олланд заявил, что не чувствовал себя в Елисейском дворце как дома

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд, которому в ближайшее время предстоит покинуть свою резиденцию — Елисейский дворец — уступив ее следующему главе государства, не испытывает сожаления от скорого переезда.

Как рассказал Олланд в интервью журналу Nouvel Observateur , он понимал, что в Елисейском дворце он "лишь временный постоялец".

"Еще пять лет (президентства — ред.) — это было бы еще пять лет постоянного неспокойствия, лишения личной жизни и свободы. Быть здесь — это абсолютное самопожертвование", — сказал французский лидер.

Он отметил, что "из соображений безопасности, усиленных после теракта, (он — ред.) день и ночь жил в Елисейском дворце".

"И в Елисейском дворце ты не можешь быть как дома", — отметил Олланд.

Первого декабря президент Франции Франсуа Олланд объявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на праймериз Социалистической партии. Впервые со времен основания Пятой республики в 1958 году глава французского государства отказался от попытки продлить пребывание на посту.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Имя нового главы государства французы смогут узнать 7 мая, когда состоится второй тур выборов.