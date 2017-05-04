Озеров назвал противодействие "русской угрозе" пустой тратой денег

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Занимаясь поиском доказательств влияния России на выборы в США и принимая меры по противодействию "скрытому влиянию России", американский парламент выбрасывает деньги на ветер, убеждён председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Я так понимаю, что американским парламентариям деньги уже некуда девать, раз они этим занялись. Это их дело, конечно, но по мне — это деньги на ветер", — заявил РИА Новости Озеров.
Он отметил, что Россия не раз отрицала все обвинения американской стороны в якобы имевших место попытках влияния на ход предвыборной кампании в США, последний раз это было озвучено на встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его словам, в частности, это касается поддержки и финансирования из-за рубежа иностранных НКО, предпринимающих попытки влияния на политическую ситуацию в России.
Тема якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы возникла в США после проигрыша кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. При этом никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентской гонки США ни разу не предъявили.
Президент США Дональд Трамп называл заявления о вмешательстве России в выборы для его поддержки "смехотворными". Он неоднократно объяснял, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.
В Москве обвинения во вмешательстве во внутренние дела США неоднократно категорически опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие утверждения "абсолютно голословными".