Озеров назвал противодействие "русской угрозе" пустой тратой денег

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Занимаясь поиском доказательств влияния России на выборы в США и принимая меры по противодействию "скрытому влиянию России", американский парламент выбрасывает деньги на ветер, убеждён председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США в среду одобрила новый проект бюджета США на 2017 финансовый год, который подразумевает выделение средств на борьбу с влиянием РФ на выборы и создание специального комитета по противодействию так называемому скрытому влиянию России.

"Я так понимаю, что американским парламентариям деньги уже некуда девать, раз они этим занялись. Это их дело, конечно, но по мне — это деньги на ветер", — заявил РИА Новости Озеров.

Он отметил, что Россия не раз отрицала все обвинения американской стороны в якобы имевших место попытках влияния на ход предвыборной кампании в США, последний раз это было озвучено на встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Владимир Путин в очередной раз отметил, что Россия не вмешивается в дела других государств, но, с другой стороны, не допустит и попыток влияния на происходящее у нас в стране извне", — подчеркнул Озеров.

По его словам, в частности, это касается поддержки и финансирования из-за рубежа иностранных НКО, предпринимающих попытки влияния на политическую ситуацию в России.

Тема якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы возникла в США после проигрыша кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. При этом никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентской гонки США ни разу не предъявили.

Президент США Дональд Трамп называл заявления о вмешательстве России в выборы для его поддержки "смехотворными". Он неоднократно объяснял, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

В Москве обвинения во вмешательстве во внутренние дела США неоднократно категорически опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие утверждения "абсолютно голословными".