В Бразилии проходят новые обыски по делу Petrobras

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии в четверг начала новую серию обысков в рамках расследования о растратах и взятках в одном из филиалов бразильской энергетической компании Petrobras, передает агентство Рейтер.

В своем заявлении полиция сообщила, что были выданы ордеры на проведение обысков, рейдов, а также задержаний в нескольких штатах Бразилии: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, а также Минас-Жерайс.

Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.