Лавров надеется, что НАТО поможет обеспечить безопасность над Балтикой

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Россия надеется, что страны-члены НАТО подключатся к работе по обеспечению безопасности авиасообщения над Балтикой, в первую очередь речь идет о переговорах по запрету полетов в регионе с выключенными транспондерами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент Финляндии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2016 года предложил договориться о правилах полетов над Балтикой, чтобы гарантировать их безопасность. Первым шагом, по его словам, мог бы стать запрет полетов над Балтикой с выключенными транспондерами. Президент РФ заявил, что Москва поддерживает предложение Хельсинки.

"Пока наши натовские коллеги размышляют, мы поддерживаем тот образ действий, который предложила Финляндия, наши финские коллеги предложили использовать проектную группу по вопросам Балтийского моря, которая существует в рамках Международной организации гражданской авиации, и уже провела свое заседание в марте, и очередное заседание будет проходить в Хельсинки в конце этого месяца. Надеемся, что и члены НАТО созреют, чтобы к этой работе подключиться", — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли достичь прогресса в выведении из тупика проблемы полетов военной авиации над Балтикой со включенными транспондерами.

Он также отметил, что Россия поддержала инициативу президента Финляндии по транспондерам еще в прошлом году, "более того, мы расширили соответствующие подходы, включив дополнительные меры повышения безопасности полетов, и внесли эти предложения на заседании совета Россия-НАТО летом прошлого года".

"К сожалению, наши натовские партнеры, которые до того времени очень часто выражали озабоченность авиабезопасностью над Балтикой, как-то эти предложения взяли и задержались с реакцией почти на полгода. Недавно только нам сказали, что они будут готовы предметно обсуждать наши предложения, но пока этого не произошло", — подчеркнул Лавров.