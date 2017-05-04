Россия и Финляндия достигли прогресса в вопросе о полетах над Балтикой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в поместье Хайкон Картано. 4 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в поместье Хайкон Картано. 4 мая 2017

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Определенный прогресс достигнут в решении вопроса о построении мер доверия на Балтике, в том числе в отношении полетов военной авиации со включенными транспондерами, заявил в четверг глава МИД Финляндии Тимо Сойни по итогом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы отметили, что инициатива президента Финляндии Ниинистё о повышении безопасности полетов в регионе Балтийского моря является очень полезной, наблюдается определенный прогресс в этом вопросе. Был проведен ряд встреч, намечены новые переговоры по этому поводу", — заявил Сойни, отвечая на вопрос РИА Новости и Коммерсанта, удалось ли достичь прогресса в выведении из тупика проблемы полетов военной авиации над Балтикой со включенными транспондерами.

При этом министр отметил, что "включение транспондеров при полетах — это только часть более обширного вопроса по обеспечению в целом безопасности полетов в регионе".

"Вопрос рассматривается соответствующими сторонами, и, насколько нам известно, дела идут хорошо", — сказал Сойни.

Президент Финляндии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2016 года предложил договориться о правилах полетов над Балтикой, чтобы гарантировать их безопасность. Первым шагом, по его словам, мог бы стать запрет полетов над Балтикой с выключенными транспондерами. Президент РФ заявил, что Москва поддерживает предложение Хельсинки.