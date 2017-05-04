Обвинение заявило, что у защиты Януковича нет доказательств по делу

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Сторона обвинения по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича утверждает, что его защита нарушила процесс предоставления материалов дела сторонам-участникам процесса и не представила собранные доказательства.
"Сторона защиты во время досудебного расследования… когда все стороны должны представить материалы и собранные доказательства… не представила ни одного материала, ни одного доказательства. То есть во время проведения досудебного расследования было установлено формально, что у стороны защиты никаких свидетелей и доказательств нет", — заявил в четверг прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.