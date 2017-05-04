Лавров: военное решение проблемы на Корейском полуострове будет губительным

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Попытки урегулировать ситуацию вокруг КНДР военным путем будут губительными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, мы убеждены, что есть только политическое решение, любые попытки урегулировать ситуацию военным путем будут губительны", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Напряженность вокруг Корейского полуострова выросла на фоне последних ракетных испытаний КНДР и слухов, что Пхеньян может провести очередное, уже шестое по счету, ядерное испытание.