Киевский суд перенес подготовительное заседание по делу Януковича

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене на 18 мая для того, чтобы обеспечить возможность его участия в режиме видеоконференции, передает корреспондент РИА Новости.

Перед этим суд решил предоставить возможность для организации участия Януковича в предварительном заселении в режиме видеоконференции.

"Данное решение принято для реализации сторонами своих прав на присутствие в судебном заседании, как это требует ЕСПЧ… Таким образом, в подготовительном судебном заседании объявляется перерыв на 10.00 18 мая", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.