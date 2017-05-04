США
4.054 мая10:52МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Политолог: смена власти в Южной Корее открывает путь к переговорам с КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (317)
10:3404.05.2017
0781
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне. Архивное фотоГлава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ТОКИО, 4 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Смена власти в Южной Корее в результате намеченных на 9 мая президентских выборов, должна открыть путь к межкорейскому диалогу на высшем уровне и переговорам о прекращении ядерной программы Пхеньяна, полагает часто цитируемый в СМИ южнокорейский политолог Чон Сон Чан из Института имени короля Седжона в Сеуле.

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сеул продолжает считать КНДР "незаконно оккупированной" территорией
"Когда 10 мая в Корее появится новое правительство, следует стремиться к тому, чтобы на основе жесткого нажима со стороны Америки и Китая через проведение саммита Юга и Севера добиться от Северной Кореи прекращения ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, возобновления работы технопарка в Кэсоне, восстановления обмена и сотрудничества Юга и Севера", — говорится в комментарии Чон Сон Чана, полученном в четверг РИА Новости в Токио.

Речь идет о возвращении межкорейских отношений к прежнему уровню, когда Сеул и Пхеньян развивали экономическое сотрудничество друг с другом, а в районе северокорейского города Кэсон действовал технопарк по совместному с Южной Кореей производству товаров. Создание такого технопарка в 2004 году называли самым успешным проектом сотрудничества двух корейских государств — на 124 предприятиях этой индустриальной зоны трудились 53 тысячи северокорейских рабочих. В прошлом году правительство Южной Кореи прекратило работу компаний своей страны в Кэсоне, чтобы лишить КНДР источников дохода в качестве односторонних санкций.

На набережной Тэдонган в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СМИ в КНДР обвинили Южную Корею в нарушении морской границы
Когда будет восстановлено сотрудничество Юга и Севера, как считает Чон Сон Чан, следует провести международные переговоры, чтобы заключить сделку по прекращению ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

С 2003 по 2009 годы в Пекине уже проводились такие переговоры с участием шести стран — России, США, Китая, Южной Кореи, КНДР и Японии, однако цели достигнуто не было из-за разногласий сторон по проблемам, не имеющим отношения к ядерной проблеме. Чон Сон Чан считает, что в новом формате будут участвовать четыре страны — без России и Японии.

По словам эксперта, через "четырехсторонние переговоры" Южной и Северной Кореи, США и Китая можно будет ослабить международные санкции взамен на замораживание ядерных объектов Северной Кореи.

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Жидаков
Перейти в фотобанк
Южная Корея пригрозила КНДР "жесткими мерами, отличными от прошлых"
Свое мнение Чан Сон Чан сформулировал после прозвучавшей накануне беспрецедентной критики в адрес Китая со стороны базирующегося в Пхеньяне Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Поводом послужили недавние переговоры США и Китая, в ходе которых, как сообщалось, была достигнута договоренность усилить санкции против Пхеньяна и прозвучало предупреждение о возможности военных мер.

Южнокорейский эксперт полагает, что результатом этого стал "отказ" КНДР от проведения в апреле ядерных или ракетных испытаний. Правда, никто в Пхеньяне конкретно и не заявлял о таких планах — их просто ожидали в США, Японии и Южной Корее, посылая КНДР грозные предупреждения.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена