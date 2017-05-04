Политолог: смена власти в Южной Корее открывает путь к переговорам с КНДР

ТОКИО, 4 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Смена власти в Южной Корее в результате намеченных на 9 мая президентских выборов, должна открыть путь к межкорейскому диалогу на высшем уровне и переговорам о прекращении ядерной программы Пхеньяна, полагает часто цитируемый в СМИ южнокорейский политолог Чон Сон Чан из Института имени короля Седжона в Сеуле.

"Когда 10 мая в Корее появится новое правительство, следует стремиться к тому, чтобы на основе жесткого нажима со стороны Америки и Китая через проведение саммита Юга и Севера добиться от Северной Кореи прекращения ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, возобновления работы технопарка в Кэсоне, восстановления обмена и сотрудничества Юга и Севера", — говорится в комментарии Чон Сон Чана, полученном в четверг РИА Новости в Токио.

Речь идет о возвращении межкорейских отношений к прежнему уровню, когда Сеул и Пхеньян развивали экономическое сотрудничество друг с другом, а в районе северокорейского города Кэсон действовал технопарк по совместному с Южной Кореей производству товаров. Создание такого технопарка в 2004 году называли самым успешным проектом сотрудничества двух корейских государств — на 124 предприятиях этой индустриальной зоны трудились 53 тысячи северокорейских рабочих. В прошлом году правительство Южной Кореи прекратило работу компаний своей страны в Кэсоне, чтобы лишить КНДР источников дохода в качестве односторонних санкций.

Когда будет восстановлено сотрудничество Юга и Севера, как считает Чон Сон Чан, следует провести международные переговоры, чтобы заключить сделку по прекращению ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

С 2003 по 2009 годы в Пекине уже проводились такие переговоры с участием шести стран — России, США, Китая, Южной Кореи, КНДР и Японии, однако цели достигнуто не было из-за разногласий сторон по проблемам, не имеющим отношения к ядерной проблеме. Чон Сон Чан считает, что в новом формате будут участвовать четыре страны — без России и Японии.

По словам эксперта, через "четырехсторонние переговоры" Южной и Северной Кореи, США и Китая можно будет ослабить международные санкции взамен на замораживание ядерных объектов Северной Кореи.

Свое мнение Чан Сон Чан сформулировал после прозвучавшей накануне беспрецедентной критики в адрес Китая со стороны базирующегося в Пхеньяне Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Поводом послужили недавние переговоры США и Китая, в ходе которых, как сообщалось, была достигнута договоренность усилить санкции против Пхеньяна и прозвучало предупреждение о возможности военных мер.

Южнокорейский эксперт полагает, что результатом этого стал "отказ" КНДР от проведения в апреле ядерных или ракетных испытаний. Правда, никто в Пхеньяне конкретно и не заявлял о таких планах — их просто ожидали в США, Японии и Южной Корее, посылая КНДР грозные предупреждения.