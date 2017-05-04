Политолог: смена власти в Южной Корее открывает путь к переговорам с КНДР

ТОКИО, 4 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Смена власти в Южной Корее в результате намеченных на 9 мая президентских выборов, должна открыть путь к межкорейскому диалогу на высшем уровне и переговорам о прекращении ядерной программы Пхеньяна, полагает часто цитируемый в СМИ южнокорейский политолог Чон Сон Чан из Института имени короля Седжона в Сеуле.
Речь идет о возвращении межкорейских отношений к прежнему уровню, когда Сеул и Пхеньян развивали экономическое сотрудничество друг с другом, а в районе северокорейского города Кэсон действовал технопарк по совместному с Южной Кореей производству товаров. Создание такого технопарка в 2004 году называли самым успешным проектом сотрудничества двух корейских государств — на 124 предприятиях этой индустриальной зоны трудились 53 тысячи северокорейских рабочих. В прошлом году правительство Южной Кореи прекратило работу компаний своей страны в Кэсоне, чтобы лишить КНДР источников дохода в качестве односторонних санкций.
С 2003 по 2009 годы в Пекине уже проводились такие переговоры с участием шести стран — России, США, Китая, Южной Кореи, КНДР и Японии, однако цели достигнуто не было из-за разногласий сторон по проблемам, не имеющим отношения к ядерной проблеме. Чон Сон Чан считает, что в новом формате будут участвовать четыре страны — без России и Японии.
По словам эксперта, через "четырехсторонние переговоры" Южной и Северной Кореи, США и Китая можно будет ослабить международные санкции взамен на замораживание ядерных объектов Северной Кореи.
Южнокорейский эксперт полагает, что результатом этого стал "отказ" КНДР от проведения в апреле ядерных или ракетных испытаний. Правда, никто в Пхеньяне конкретно и не заявлял о таких планах — их просто ожидали в США, Японии и Южной Корее, посылая КНДР грозные предупреждения.