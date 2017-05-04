Интерпол прекратил розыск экс-главы администрации Януковича, сообщили СМИ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Интерпол снял с международного розыска еще одного чиновника времен президентства Виктора Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу президентской администрации Андрея Клюева, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Ярослава Тракало.

По его словам, решение приняла комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии.

"Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения комиссии по контролю за файлами Интерпола, генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования", — сообщает издание.

Накануне адвокат экс-президента Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска Януковича, Киев намерен обжаловать данное решение Интерпола.

Андрей Клюев подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле минувшего года.