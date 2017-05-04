В Румынии протестуют против закона о помиловании коррупционеров

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в акции протеста у парламента Румынии против законопроекта о возможности помиловать преступников, осужденных по коррупционным обвинениям, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Несколько сотен человек собрались в среду около здания румынского парламента. Участники акции размахивали флагами НАТО, США, ЕС и Румынии и скандировали: "Мы должны защитить свою страну от воров!".

Акция началась сразу после голосования парламентского комитета, одобрившего законопроект, предусматривающий возможность амнистии для тех, кто был осужден по обвинениям во взяточничестве и коррупции в виде формы влияния. После голосования изменения в закон должен рассмотреть парламент.

Как отмечает агентство, премьер-министр страны Сорин Гриндяну заявил, что не поддерживает законодательные изменения, а президент страны Клаус Йоханнис сказал, что был "неприятно удивлен" итогами голосования.

В феврале стране прошли антиправительственные митинги, несмотря на то что 5 февраля кабмин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Пресса называла акции протеста самыми масштабными за последние 25 лет.