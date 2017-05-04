В Румынии протестуют против закона о помиловании коррупционеров

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в акции протеста у парламента Румынии против законопроекта о возможности помиловать преступников, осужденных по коррупционным обвинениям, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.
Акция началась сразу после голосования парламентского комитета, одобрившего законопроект, предусматривающий возможность амнистии для тех, кто был осужден по обвинениям во взяточничестве и коррупции в виде формы влияния. После голосования изменения в закон должен рассмотреть парламент.
Как отмечает агентство, премьер-министр страны Сорин Гриндяну заявил, что не поддерживает законодательные изменения, а президент страны Клаус Йоханнис сказал, что был "неприятно удивлен" итогами голосования.
В феврале стране прошли антиправительственные митинги, несмотря на то что 5 февраля кабмин отменил поправки в Уголовный кодекс, из-за которых в стране и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Пресса называла акции протеста самыми масштабными за последние 25 лет.