Новый проект бюджета США поможет в борьбе с "российским влиянием" на выборы

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новый проект бюджета США на 2017 финансовый год, который в среду одобрила палата представителей конгресса, подразумевает выделение средств на борьбу с влиянием РФ на выборы.
Наряду с этим, проект бюджета предполагает обязательную оценку разведывательной информации по поводу узников военной тюрьмы в Гуантанамо, которые передаются другим странам.
В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.
В свою очередь, комментируя заявления экс-госсекретаря и одного из кандидатов Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.