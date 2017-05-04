Госдеп потребовал от Баку расследовать гибель оппозиционера Галандарова

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США требуют от властей Азербайджана провести расследование обстоятельств гибели оппозиционного блогера Мехмана Галандаров, сообщила в среду пресс-служба госдепартамента.

"США с глубоким прискорбием узнали о гибели азербайджанского блогера и активиста Мехмана Галандарова 28 апреля в тюрьме. Мы призываем правительство Азербайджана провести всестороннее, прозрачное и независимое расследование обстоятельств его гибели и выпустить всех активистов, заключенных в тюрьму за выражение фундаментальных свобод", — говорится в сообщении.

Согласно информации азербайджанских властей, Галандаров покончил с собой в одном из следственных изоляторов. Ряд представителей оппозиции утверждает, что он погиб в результате пыток.