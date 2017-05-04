СМИ: президент США впервые за 16 лет не участвует в мексиканском празднике

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп станет первым за 16 лет американским лидером, который проигнорирует церемонию в Белом доме по случаю мексиканского праздника Cinco de Mayo (5 мая), сообщила в среду газета The Hill.

По ее данным, Трам не собирается следовать 16-летней традиции и участвовать в торжестве. Правда, издание признает, что Белый дом пока не опубликовал график на пятницу и ответ на запрос по данному поводу пока проигнорировал.

Вместо этого, указывается в сообщении, празднование возглавит вице-президент США Майкл Пенс. Место его проведения пока неизвестно, но, согласно имеющейся информации, народу на нем будет меньше, чем обычно.

"Президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама использовали выступления на Cinco de Mayo как возможность напрямую обратиться к испаноязычному сообществу США. Они приглашали в Белый дом членов своего кабинета, латиноамериканских знаменитостей и посла Мексики", — сообщила газета. Она также добавила, что на прошлогодней церемонии при Обаме собралось 500 гостей.

Мексиканский праздник Cico de Nayo широко отмечается в США. Он празднуется в честь победы мексиканских войск над французами в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года.