СМИ: Трамп выступает вне пределов своих резиденций реже предшественников

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней в должности выступал реже, чем трое его предшественников на этом посту, сообщило в среду агентство Рейтер, которое провело небольшое исследование по этому поводу.

Согласно подсчетам, за первые 100 дней Трамп выступал с публичными речами 132 раза, что на семь раз меньше, чем накопилось за тот же период у его непосредственного предшественника Барака Обамы. По сравнению с ними Джордж Буш-младший и Билл Клинтон развивали просто кипучую деятельность: первый из них за аналогичный период произносил речь 177 раз, второй — 162.

Как отмечается, за пределами Белого дома, поместья "Мар-а-Лаго" во Флориде и правительственных структур Трамп выступал только 22 раз. В этом показателе предшественники намного обогнали его. У Обамы накопилось 62 таких "выезда", у Буша — 80, у Клинтона — 46.

Зато Трамп чаще других использует для государственных целей свое поместье. Из "Мар-а Лаго" он вещал уже целых пять раз, тогда как Обама, Буш и Клинтон в первые 100 дней президентства ни разу не выступали в своих личных владениях.

И безусловным королем нынешний президент может чувствовать себя в плане использования сервиса микроблогов Twitter, с помощью которого он в основном и доводит свои идеи до общественности. Правда, при этом следует отметить, что Буш и Клинтон были лишены подобной роскоши.