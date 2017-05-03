"Разведывательная порнография": директор ФБР дал оценку действиям WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор ФБР Джеймс Коми обвинил сайт WikiLeaks в том, что тот занимается не журналистикой, а "разведывательной порнографией", и не уважает Первую поправку к конституции США о свободе слова.

"(WikiLeaks) переходит границу, отходит от того, чтобы заниматься информированием общественного мнения, и становится разведывательной порнографией — просто проталкивает информацию по источникам и методам (спецслужб США) без уважения к ценностям Первой поправки, которое обычно лежит в основе репортажей прессы", — заявил Коми на слушаниях в конгрессе. Коми не пояснил, как конкретно он определяет термин "разведывательная порнография", а также каким образом публикации WikiLeaks противоречат свободе слова.

По его словам, работа WikiLeaks "во многом не имеет ничего общего с законным сбором новостной информации".

Сайт WikiLeaks опубликовал большое число материалов о деятельности американских военных и спецслужб, включая программы слежки. Также сайт публиковал переписку членов Демократической партии США.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.