ФБР не может взломать примерно половину электронных устройств, сообщил Коми

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. ФБР не может взломать примерно половину электронных устройств, данные с которых нужны бюро для ведения расследований, заявил на слушаниях в сенате в среду директор ФБР Джеймс Коми.

"Половину устройств ФБР взломать не может", — заявил Коми.

В последние годы американские технологические компании объявили о новых мерах по защите устройств от несанкционированного доступа, в том числе со стороны правоохранительных органов. Это было сделано после того, как экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден раскрыл масштабные программы американских спецслужб по перехвату телефонных звонков, электронной почты, сообщений в социальных сетях и иных каналов коммуникации. ФБР регулярно жалуется на то, что эти меры компаний мешают расследованиям уголовных преступлений.