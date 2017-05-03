Советник Юнкера заявил о продолжении переговоров о вступлении Турции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз не приостановит переговоры о вступлении Турции в ЕС, пока Анкара сама не откажется от этого, заявил глава кабинета председателя ЕК Жан-Клода Юнкера Мартин Зельмайр.

ЕС в настоящий момент не готовится к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС в связи с реакцией Анкары на попытку военного переворота в стране. При этом Брюссель формально не приостанавливал переговоры, за что выступает Австрия.

"Нам предстоит решить, как иметь дело с Турцией в долгосрочной перспективе. Процесс вступления начался, и дверь, конечно, останется открытой, пока страна не покинет стол переговоров", — сказал Зельмайр, выступая в Брюсселе.

Он отметил, что Юнкер всегда считал "красной чертой" в этом процессе введение в Турции смертной казни.

"Решение о будущем Турции должно быть принято в Турции. Дверь останется открытой для Турции, пока Турция не закроет ее", — заявил он.

"Я бы считал это ошибкой, нам нужно стремиться к сотрудничеству с Турцией, они наш непосредственный сосед, разбираются с конфликтом в Сирии, они – наш партнер в НАТО, у них очень тесные связи с ЕС", — отметил он, отвечая на вопрос, действительно ли ЕС не намерен прекращать переговоры.