Директор ФБР отказался отвечать на вопрос о возможных связях Пейджа и РФ

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Директор ФБР Джеймс Коми отказался отвечать на вопрос о возможных связях бизнесмена Картера Пейджа и России.

"Не могу ответить на этот вопрос", — сказал Коми на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о связях Пейджа с Россией и президентской кампанией Трампа.

Коми также отметил, что ему неизвестно о каких-либо прослушках во время кампании президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждают, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" якобы пытались использовать советников Дональда Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию. Как утверждает источник телеканала, российская сторона, в частности, пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Картера Пейджа.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к его победе на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом, и сам Трамп.