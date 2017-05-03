Президент Чехии готов принять отставку правительства

ПРАГА, 3 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский президент Милош Земан готов принять отставку правительства, инициатором которой стал премьер-министр и лидер Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Богуслав Соботка, сообщил журналистам в среду первый вице-премьер Андрей Бабиш после встречи с главой республики на Пражском граде.
"Господин президент информировал меня, что господин премьер придет завтра (в четверг) с прошением об отставке и что он (Земан) готов ее принять", — сказал Бабиш, добавив, что глава республики выступает против ускоренного проведения парламентских выборов. Очередные выборы в парламент намечены на конец октября этого года.
Встречей с Бабишем, который, помимо работы в правительстве, также возглавляет ныне самое популярное в республике политическое движение ANO, глава Чехии начал серию консультаций в связи с создавшейся после заявления премьера об отставке кабинета ситуацией в стране. Позднее в среду он принимает главу МВД и первого зампредседателя ЧСДП Милана Хованеца, а в четверг – лидера Христианско-демократической партии (ХДП) Павла Белобрадека. Именно ЧСДП, ANO и ХДП составляют ныне правящую в республике коалицию.
В свою очередь, Бабиш заявил в среду журналистам, что не намерен сейчас ни претендовать на пост премьера, ни вообще покидать правительство. "Всё в руках президента", — подчеркнул Бабиш.