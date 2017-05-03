Президент Чехии готов принять отставку правительства

ПРАГА, 3 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский президент Милош Земан готов принять отставку правительства, инициатором которой стал премьер-министр и лидер Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Богуслав Соботка, сообщил журналистам в среду первый вице-премьер Андрей Бабиш после встречи с главой республики на Пражском граде.

Ранее во вторник Соботка объявил о решении подать в течение текущей недели президенту республики прошение об отставке кабинета министров в связи с тем, что первый вице-премьер и глава минфина Андрей Бабиш уже длительное время не может объяснить, как он получил свой нынешний капитал, размер которого, по данным журнала Forbes по состоянию на март 2017 года, составил 3,4 миллиарда долларов.

"Господин президент информировал меня, что господин премьер придет завтра (в четверг) с прошением об отставке и что он (Земан) готов ее принять", — сказал Бабиш, добавив, что глава республики выступает против ускоренного проведения парламентских выборов. Очередные выборы в парламент намечены на конец октября этого года.

Встречей с Бабишем, который, помимо работы в правительстве, также возглавляет ныне самое популярное в республике политическое движение ANO, глава Чехии начал серию консультаций в связи с создавшейся после заявления премьера об отставке кабинета ситуацией в стране. Позднее в среду он принимает главу МВД и первого зампредседателя ЧСДП Милана Хованеца, а в четверг – лидера Христианско-демократической партии (ХДП) Павла Белобрадека. Именно ЧСДП, ANO и ХДП составляют ныне правящую в республике коалицию.

Большинство политиков, а также руководители промышленных союзов осудили решение Соботки об отставке правительства, которая может вести к определенной дестабилизации политической обстановки в стране. Многие политики и политологи сходятся во мнении, что президент в качестве выхода из создавшегося тупика может предложить нынешнему кабинету исполнять свои обязанности до парламентских выборов, но уже без Соботки или Бабиша, а возможно и обоих. В качестве кандидатов на пост премьера называются, в первую очередь, заместители Соботки по партии — вышеупомянутый шеф МВД Хованец и глава дипведомства Лубомир Заоралек.

В свою очередь, Бабиш заявил в среду журналистам, что не намерен сейчас ни претендовать на пост премьера, ни вообще покидать правительство. "Всё в руках президента", — подчеркнул Бабиш.