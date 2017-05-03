Меланья Трамп поблагодарила Памелу Андерсон за шубу из российского экомеха
18:4603.05.2017
(обновлено: 18:55 03.05.2017)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила известную американскую актрису и модель Памелу Андерсон за шубу из искусственного экомеха из России, которую актриса ей подарила, говорится в Twitter Андерсон.
"Я благодарна за вашу поддержку и воодушевляющие слова, они очень много значат. Вместе мы сможем вдохновить больше женщин отстаивать свои убеждения", — написала первая леди США в письме Андерсон.
Ранее сообщалось, что Андерсон подарила Меланье Трамп одну из своих российских экошуб, так как "занимается дизайном мехов в России".
Памела Андерсон является активистом по защите животных и ярым противником использования натуральных мехов животных в индустрии моды. Она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).
© REUTERS / Carlo AllegriНовой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Мелания Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Мелания и сын Бэррон Уильям Трамп.
Новой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Мелания Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Мелания и сын Бэррон Уильям Трамп.
© AP Photo / John BazemoreМелания Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".
Мелания Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".
© REUTERS / Carlo AllegriКандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryМелания Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.
Мелания Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.
© REUTERS / Carlo AllegriОтец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.
Отец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.
© AP Photo / Charles Sykes, FileСразу после первого курса Мелания бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.
Сразу после первого курса Мелания бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.
© AFP 2017 / Mandel NganС Дональдом Трампом Мелания познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Мелания отказала ему, потому как он был сильно пьян.
С Дональдом Трампом Мелания познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Мелания отказала ему, потому как он был сильно пьян.
© AP Photo / Matt Sayles, FileМелания Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.
Мелания Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.
© AP Photo / Kathy WillensВ 2010 году Мелания объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.
В 2010 году Мелания объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.
© AP Photo / Invision/Scott RothРади модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Мелания Кнаус (Melania Knauss).
Ради модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Мелания Кнаус (Melania Knauss).
© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoОтношения Дональда Трампа и Мелании получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Мелании вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он сообщил "о любви всей своей жизни".
Отношения Дональда Трампа и Мелании получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Мелании вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он сообщил "о любви всей своей жизни".
© AFP 2017 / Gabriel Bouys 20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Мелания и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.
20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Мелания и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.
© AFP 2017 / Robyn Beck Выступление Мелании Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.
Выступление Мелании Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.
© AP Photo / Kathy WillensВ 2004 году Дональд Трамп и Мелания Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.
В 2004 году Дональд Трамп и Мелания Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.
© AP Photo / Kevork DjansezianФото Мелании печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).
Фото Мелании печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).