Меланья Трамп поблагодарила Памелу Андерсон за шубу из российского экомеха

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила известную американскую актрису и модель Памелу Андерсон за шубу из искусственного экомеха из России, которую актриса ей подарила, говорится в Twitter Андерсон.

@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 мая 2017 г.

"Я благодарна за вашу поддержку и воодушевляющие слова, они очень много значат. Вместе мы сможем вдохновить больше женщин отстаивать свои убеждения", — написала первая леди США в письме Андерсон.

​Ранее сообщалось, что Андерсон подарила Меланье Трамп одну из своих российских экошуб, так как "занимается дизайном мехов в России".

Памела Андерсон является активистом по защите животных и ярым противником использования натуральных мехов животных в индустрии моды. Она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).