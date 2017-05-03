Суд Лондона признал виновным подозреваемого в подготовке взрыва в метро

ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бэйли признал двадцатилетнего студента Дэймона Смита виновным в попытке взрыва в лондонском метро в октябре прошлого года, сообщает в среду телеканал Sky News.

Смиту во время попытки теракта на одной из самых загруженных линий лондонского метро — Юбилейной — было 19 лет. Юноша пронес в метро рюкзак с самодельным взрывным устройством — взрывчаткой и металлическими предметами. Взрыва удалось избежать, пассажиров вовремя эвакуировали.

На суде молодой человек отрицал, что хранил опасные субстанции "намеренно", по его словам, он лишь хотел сымитировать теракт и вызвать задымление на станции. Тем не менее обвинение указало, что этому утверждению противоречит факт наличия во взрывном устройстве металлической шрапнели.

Молодого человека, по его собственному признанию, воспитывали в христианской вере, в детстве он даже прислуживал у алтаря в церкви. По версии следствия, кустарную бомбу Смит сделал дома, использовав для этого часы, купленные за 2 фунта стерлингов в супермаркете Tesco. Инструкцию по производству бомбы молодой человек нашел в интернете, следователи обнаружили обрывки статьи под названием "Как сделать бомбу на маминой кухне" при обыске в квартире обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Дэймон Смит увлекался экстремистской литературой, проявлял большой интерес к оружию и конструированию взрывных устройств, а также искал в интернете материалы, связанные с запрещенной в ряде стран, в том числе и в РФ, террористической группировкой ИГ. У молодого человека еще в детстве диагностировали синдром Аспергера – нарушение развития, характеризующееся ограниченным набором интересов и занятий и трудностями в социальном взаимодействии.

Дальнейшее оглашение приговора отложено минимум до 26 мая.