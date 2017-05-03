Олланд намерен посмотреть в театре "последнее шоу перед избранием Ле Пен"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд в четверг вечером впервые после кровавого теракта в ноябре 2015 года посетит театр "Батаклан", где посмотрит комическое шоу с подзаголовком "Последнее перед Марин", сообщает газета Liberation.

Как отмечает издание, речь идет о моноспектакле "Неуправляемый" (Ingerable), который представит артист-комик Ясин Белаттар. В четверг вечером будет показана специальная версия шоу, с подзаголовком "Последнее перед Марин".

"Я с вами встречусь за три дня до избрания Марин (Ле Пен) и за четыре дня до моей экстрадиции в Марокко", — анонсировал свое выступление артист, слова которого приводит издание 20minutes.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов захватили заложников в концертном зале "Батаклан", где погибли порядка 90 человек.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.