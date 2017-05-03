Стало известно, когда НАТО примет решение о численности войск в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО в мае или в июне примет решение о численности и сроках пребывания контингента миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Решение может принято в мае или позже в июне", — сказал он, выступая в подкомитете Европарламента по безопасности и обороне.

Столтенберг ранее в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО может расширить миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, учитывая "напряженную" ситуацию с безопасностью в Афганистане. К июню альянс также может принять решение об увеличении периода размещения численного состава миссии, который на сегодняшний момент составляет один год.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.