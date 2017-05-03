Автор "компромата" на Трампа признал, что часть данных не прошла проверку

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший сотрудник британской разведки MИ-6 Кристофер Стил, который является автором материалов, послуживших основой для "компромата" на президента США Дональда Трампа, признал, что не вся представленная в документе информация прошла необходимую проверку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на материалы суда, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе.

Переданные разведслужбам США и Великобритании данные "нуждались в анализе и дальнейшем исследовании и проверке", прокомментировал Стил содержание одной из 16 записок, которые вошли в досье.

Защита бывшего сотрудника британской разведки настаивает, что его расследование отвечало жизненно важным интересам национальной безопасности и Стил чувствовал себя обязанным передать сведения самым высокопоставленным сотрудникам спецслужб.

Автор досье, однако, отмечает, что документы не предназначались для публикации в открытом доступе, поэтому лично он не несет ответственности за действия BuzzFeed.

Российский технический эксперт Алексей Губарев, который упоминается в досье в качестве лица, осуществлявшего контакты между российскими спецслужбами и командой Трампа, подал в суд на портал BuzzFeed за упоминание его имени в публикации. Ресурс принес свои извинения и удалил имя эксперта из опубликованного "досье". Губарев отрицает любые связи с российской разведкой и называет данные обвинения ложными.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".