Армия Индии провела два испытательных пуска ракеты "БраМос" за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Армия Индии в среду провела успешный испытательный пуск модернизированной версии ракеты "БраМос" (BrahMos) российско-индийской разработки, который стал вторым менее чем за сутки, заявил представитель армии полковник Аман Ананд.

Как и накануне, пуск состоялся на Андаманских и Никобарских островах. Пуск ракеты класса "земля-земля" в конфигурации "блок-III" — ракеты с потенциалом крутого пикирования, которая рассчитана для использования, прежде всего, в горной местности, — осуществлялся с мобильной автономной пусковой установки "в полной боевой конфигурации".

"Успешные пуски усиливают внушительную точечную поражающую способность орудия. Тактическое орудие дальнего радиуса действия было успешно испытано в той же местности 2 мая", — заявил Ананд.

По его словам, все параметры пуска были соблюдены "как по учебнику", при этом ракеты выполняли сложные маневры и поражали цели "с требуемой точностью", отклоняясь от нее не более чем на метр.

Он напомнил, что это пятые подряд успешные испытания ракеты "БраМос" версии "блок-III", когда ракета поразила цель в режиме "атаки сверху" — после выполнения маневра крутого пикирования, — что является "невероятным успехом, которого не достигал ни один боевой комплекс этого типа".

"БраМос" (BrahMos) — двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, после чего отделяется.

Ракета производится созданным в 1998 году совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, названным в честь рек Брахмапутра и Москва. Предприятие основано DRDO и российским "НПО Машиностроения".