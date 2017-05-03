Армия Индии провела два испытательных пуска ракеты "БраМос" за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Армия Индии в среду провела успешный испытательный пуск модернизированной версии ракеты "БраМос" (BrahMos) российско-индийской разработки, который стал вторым менее чем за сутки, заявил представитель армии полковник Аман Ананд.
"Успешные пуски усиливают внушительную точечную поражающую способность орудия. Тактическое орудие дальнего радиуса действия было успешно испытано в той же местности 2 мая", — заявил Ананд.
По его словам, все параметры пуска были соблюдены "как по учебнику", при этом ракеты выполняли сложные маневры и поражали цели "с требуемой точностью", отклоняясь от нее не более чем на метр.
Он напомнил, что это пятые подряд успешные испытания ракеты "БраМос" версии "блок-III", когда ракета поразила цель в режиме "атаки сверху" — после выполнения маневра крутого пикирования, — что является "невероятным успехом, которого не достигал ни один боевой комплекс этого типа".
"БраМос" (BrahMos) — двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, после чего отделяется.
Ракета производится созданным в 1998 году совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, названным в честь рек Брахмапутра и Москва. Предприятие основано DRDO и российским "НПО Машиностроения".