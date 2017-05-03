Меркель поддерживает расследование по делу офицера бундесвера Франко

БЕРЛИН, 3 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и кабинет министров полностью поддерживают действия главы оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен по расследованию дела офицера бундесвера, подозреваемого в подготовке теракта из правоэкстремистских убеждений, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт.

"Министр обороны пользуется полной поддержкой канцлера и всего правительства в том, чтобы расследовать все аспекты случая с Франко А.", — сказал Зайберт.

Ранее генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ начала расследование по делу 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера Франко А., который подозревается в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства, сообщает телеканал N24 со ссылкой на представителя ведомства. Подозреваемый мог планировать теракт в отношении беженцев, он действовал из националистических убеждений. По данным телеканала, арестованный мог действовать в составе группы, в которую входили до пяти человек. Официального подтверждения этой информации пока нет. Министр обороны ФРГ отменила визит в США, чтобы лично курировать ход расследования.

Официальный представитель минобороны ФРГ Борис Нант отказался в среду на брифинге комментировать информацию о том, что подозреваемый военнослужащий состоял в правоэкстремистской группе, сославшись на тайну следствия. Он также заявил, что военная прокуратура ведет следствие по 280 делам экстремистского характера в бундесвере, речь идет как о левых, так и о правых экстремистах.