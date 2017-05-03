Ассанж назвал Клинтон "ливийским мясником", выступающим под лозунгом мира

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон "мясником Ливии", выступающим под лозунгом мира, и обвинил ее во лжи.

Накануне Клинтон в интервью телеканалу CNN заявила, что "российский WikiLeaks" и директор ФБР Джеймс Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах 2016 года.

"Две лжи на одном снимке: ливийский мясник – Хилари Клинтон обвиняет "российский Wikileaks", сидя рядом с надписью "она несет мир", — написал Ассанж на своей странице в социальной сети Twitter, прикрепив к публикации фотографию с интервью Клинтон телеканалу CNN.