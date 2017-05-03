Ассанж назвал Клинтон "ливийским мясником", выступающим под лозунгом мира

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон "мясником Ливии", выступающим под лозунгом мира, и обвинил ее во лжи.
Накануне Клинтон в интервью телеканалу CNN заявила, что "российский WikiLeaks" и директор ФБР Джеймс Коми виновны в ее проигрыше на президентских выборах 2016 года.
"Две лжи на одном снимке: ливийский мясник – Хилари Клинтон обвиняет "российский Wikileaks", сидя рядом с надписью "она несет мир", — написал Ассанж на своей странице в социальной сети Twitter, прикрепив к публикации фотографию с интервью Клинтон телеканалу CNN.
Two lies in one screenshot: the butcher of Libya--Hillary Clinton--blames "Russian WikiLeaks" while sitting in front of #SheBringsPeace sign pic.twitter.com/mRyZTo85T7
— Julian Assange (@JulianAssange) 3 мая 2017 г.