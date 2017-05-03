В Киеве эвакуируют здание Апелляционного суда

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Эвакуация проходит из здания Апелляционного суда Киева из-за сообщения о минировании, передает в среду украинское агентство УНН.

"Поступило анонимное сообщение о якобы минировании помещения Апелляционного суда города Киева. Сейчас правоохранители просят всех покинуть помещение суда. К суду подъехали пожарный автомобиль, сотрудники ГСЧС (Госслужбы Украины по ЧС — ред.), взрывотехническая служба, а также автомобиль скорой помощи", — говорится в сообщении.

На среду в Апелляционном суде Киева назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора в уголовном деле в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы. Также в среду этот же суд перенес на более поздний срок рассмотрение жалобы антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения для бывшего депутата Николая Мартыненко. Они являются фигурантами дела о растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК).