ЕК предлагает обязать Британию заплатить за перенос из страны институтов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия предложила обязать Великобританию заплатить за перенос из страны агентств Евросоюза после Brexit, говорится в представленных в среду рекомендациях ЕК о ведении переговоров о выходе Британии из ЕС.

"Великобритания должна полностью покрыть особые расходы, связанные с выходом, такие как перемещение агентств и других органов Союза", — отмечается в тексте.

ЕС предстоит решить вопрос о переезде из Великобритании расположенных в стране Европейской банковской организации (EBA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMEA), в которых работает около 1,1 тысячи человек. ЕВА участвует в процессе выработки законодательства и оценки состояния банковской системы Евросоюза, а EMEA проводит оценку лекарственных препаратов на их соответствие требованиям, изложенным в европейской фармакопее.

Ожидается, что предложенный ЕК текст решения ЕС о начале переговоров о Brexit будет формально одобрен на заседании Совета ЕС по общим вопросам 22 мая.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.