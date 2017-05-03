Депутат белорусского парламента: Минск не готов к отмене смертной казни

МИНСК, 3 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Белорусское общество еще не готово к отмене смертной казни в республике, но поднимать вопрос о моратории на исполнение смертных приговоров уже можно, заявила в среду в Минске председатель комиссии по законодательству нижней палаты белорусского парламента Наталья Гуйвик.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене смертной казни выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение этого вида наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

Как сообщается в материалах нижней палаты парламента со ссылкой на данные соцопросов, в настоящее время число сторонников смертной казни уменьшилось, но их по-прежнему больше 50%. В материалах отмечается, что в начале 2018 года планируется инициирование вопроса о проведении парламентских слушаний по проблематике смертной казни.

"Об отмене смертной казни рано вести речь, но о введении моратория на исполнение смертных приговоров почему бы и не поставить вопрос?" — сказала Гуйвик в парламенте.

По ее словам, нецелесообразно ссылаться на проведенный референдум как аргумент не отменять смертную казнь, потому что его проведение не было обязательным, а в конституции смертная казнь прописана как временная мера. Депутат подчеркнула, что нужно проводить разъяснительную работу с населением, разговаривать с ним по вопросу введения моратория, в том числе депутатам следует выезжать в регионы страны, чтобы общаться со своими избирателями по данному вопросу.

В свою очередь заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Дмитрий Шевцов заявил, что "население еще не готово к отмене смертной казни". Он отметил, что даже к мораторию общество не готово. Депутат обратил внимание, что большинство более старшего поколения белорусов, пенсионеры настроены категорично против отмены смертной казни, в то время как молодежь можно убедить в необходимости такого шага. По его словам, депутатам, международным организациям "нужно поработать совокупно", чтобы обсуждать вопрос, довести информацию, что смертная казнь не влияет на криминогенную обстановку и уровень преступности, "поменять где-то стереотипы части населения".

Большинство парламентариев, собравшихся в среду на встречу по вопросам смертной казни, высказывали мнение, что если провести сейчас референдум, то большинство населения Белоруссии не поддержит отмену этой меры наказания, но общество готово обсуждать вопрос о введении моратория и необходимо проводить с ним разъяснительную работу.