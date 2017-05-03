Главный переговорщик от ЕС: Лондону придется "заплатить по счетам"

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Выход Великобритании из Европейского Союза не будет бесплатным, Лондону придется "заплатить по счетам", заявил в среду главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Я не могу принять упомянутый вами "пустой чек". Вопрос по отношению к Великобритании так никогда не ставился, это было бы несерьезно. Мы решительно призываем оплатить счета, согласно обязательствам, которые были взяты Великобританией. Это не "пустой чек". Мы знаем, о чем говорить. Мы будем это обсуждать, и не ждите, что я назову вам цифры, которые могут быть только оценочными", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации BBC, в ЕС уже составили некий список этих обязательств для предварительных переговоров. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее сообщил, что Брюссель намерен выставить Лондону "счет" в размере около 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit.

В свою очередь, газета Financial Times подсчитала, что в общей сложности требуемая ЕС сумма может составить около 100 миллиардов евро (85 миллиардов фунтов стерлингов). Со ссылкой на источники в Брюсселе она сообщила, что в эти выплаты могут быть включены фермерские субсидии для таких стран как Польша и Франция. Ранее в среду министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис завил, что Лондон не собирается платить такую сумму.

Между тем, официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.