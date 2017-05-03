Власти Украины инициируют введение обязательного страхования журналистов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины намерено законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности, заявил министр информационной политики Юрий Стець.
"Вскоре Мининформполитики инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины — ред.), медийщиками и страховщиками", — цитирует Стеця в среду пресс-служба министерства.
В последние годы на Украине были убиты такие известные журналисты, как Олесь Бузина и Павел Шеремета.
Кроме того, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли четыре российских журналиста: фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.