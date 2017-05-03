Власти Украины инициируют введение обязательного страхования журналистов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины намерено законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности, заявил министр информационной политики Юрий Стець.

На Украине сейчас не предусмотрено обязательное страхование журналистов.

"Вскоре Мининформполитики инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины — ред.), медийщиками и страховщиками", — цитирует Стеця в среду пресс-служба министерства.

Мининформполитики планирует законодательно урегулировать вопрос обязательного страхования журналистов, дать им дополнительные гарантии профессиональной деятельности.

В последние годы на Украине были убиты такие известные журналисты, как Олесь Бузина и Павел Шеремета.

Кроме того, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли четыре российских журналиста: фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.