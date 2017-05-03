Художника, который заперся голым в боксе у музея Нью-Йорка, отпустили

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка отпустила назвавшегося русским художником Федора Павлова-Андреевича, который заперся голым в прозрачном ящике напротив Метрополитен-музея, где проходил благотворительный раут.

"Я наконец-то получил обратно свой телефон, и меня отпустили из тюрьмы — большое спасибо всем за вашу невероятную поддержку!" — написал Павлов-Андреевич на свой странице в социальной сети Facebook , добавив, что ему еще предстоит судебный процесс по этому делу.

Ранее сообщалось, что к Метрополитен-музею Павлова-Андреевича доставили двое его помощников, которые разместили бокс на красной ковровой дорожке для знаменитостей, приглашенных на ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюмов музея. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от Павлова выйти из ящика, однако он отказался, после чего полиция и пожарные, прибывшие на место, были вынуждены применить силу. Они вытащили Павлова из ящика, завернули его в белую ткань и увезли с места происшествия в полицейский участок.

Because this didn't make it to the red carpet, here is the encosered video… #metgala2017 firemen onsite to try to remove him now #metgala Публикация от Guillaume-A. M. D. (@antoinerozox) Май 1 2017 в 5:31 PDT

По сведениям СМИ, Павлову-Андреевичу предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.