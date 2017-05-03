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В мире

Адвокат Ассанжа запросил власти Швеции отменить ордер на арест подзащитного

12:3803.05.2017
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© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фотоСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа направил новый запрос шведским властям об отмене европейского ордера на арест своего подзащитного по делу об изнасилованиях 2010 года, так как ему может угрожать экстрадиция в США, сообщает агентство Рейтер.

Джулиан Ассанж у посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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СМИ: Ассанж выдвинул условия, при которых раскроет хакерские секреты ЦРУ
В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог. Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений, что шведские власти его экстрадируют в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

"Учитывая, что в настоящий момент США очевидно охотятся за ним, он должен воспользоваться политическим убежищем", — сказал Пер Самуэльсон, пояснив, что аннулирование ордера на арест позволит Ассанжу покинуть Лондон и уехать в Эквадор.

"Если они отменят ордер на арест, он сможет уехать в Эквадор, чтобы воспользоваться политическим убежищем на территории всей страны", — пояснил Самуэльсон.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. Архивное фото
© AFP 2017 / Steffi Loos
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Как сообщается, в апреле директор ЦРУ Майк Помпео назвал WikiLeaks "разведывательной службой противников", а министр юстиции США Джефф Сешнс, отвечая на вопрос об Ассанже, заявил, что администрация ведет борьбу с кражей секретной информации, пригрозив "посадить некоторых людей в тюрьму".

Адвокат рассказал, что ранее Верховный суд Швеции отклонял подобные запросы, объясняя это малой вероятностью выдачи Ассанжа Соединенным Штатам. "Принимая во внимание аргументацию самого Верховного суда, ордер должен быть аннулирован, поскольку сейчас мы можем доказать, что США преследуют Джулиана Ассанжа", — сказал Самуэльсон, уточнив, что шведские прокуроры смогут продолжить свое расследование даже после того, как Ассанж уедет в Эквадор.

Он добавил, что ожидает ответа Верховного суда в течение ближайших нескольких недель.

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