МИД Индии вызвал посла Пакистана в связи с гибелью военных в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. МИД Индии в среду вызвал посла Пакистана в Нью-Дели Абдула Басита в связи с гибелью индийского военнослужащего и пограничника на линии контроля в Кашмире, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Гопал Баглай.

В понедельник армия Индии обвинила пакистанскую армию в том, что она якобы "осуществила неспровоцированный ракетный и минометный обстрел двух передовых постов на линии контроля". Кроме того, пакистанские военные якобы "изувечили" тела двоих погибших индийских служащих. Армия Индии заявляла, что ответит на произошедшее "соответствующим образом". МИД Пакистана отверг обвинения Дели, заявив, что Пакистан не нарушал режим прекращения огня, а заявления о том, что индийские солдаты были изувечены пакистанскими военными, назвал ложными.

В среду первый замглавы МИД Субраманиам Джайшанкар вновь озвучил пакистанскому послу те же обвинения. "Первый замглавы МИД выразил возмущение Индии убийством и варварским актом изувечения тел двух индийских солдат 1 мая 2017 года кадрами пакистанской армии", — говорится в заявлении Баглая.

В МИД Индии заявили, что считают "существенным", что атаке на военных предшествовал "прикрывающий огонь с пакистанских постов". Также в МИД указали пакистанскому послу, что "следы крови" показали, что убийцы индийских служащих вернулись на контролируемую Пакистаном территорию.

"Правительство Индии требует, чтобы Пакистан немедленно принял меры против своих солдат и командующих, ответственных за этот чудовищный акт", — добавил Баглай.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.