МИД Индии вызвал посла Пакистана в связи с гибелью военных в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. МИД Индии в среду вызвал посла Пакистана в Нью-Дели Абдула Басита в связи с гибелью индийского военнослужащего и пограничника на линии контроля в Кашмире, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Гопал Баглай.
В среду первый замглавы МИД Субраманиам Джайшанкар вновь озвучил пакистанскому послу те же обвинения. "Первый замглавы МИД выразил возмущение Индии убийством и варварским актом изувечения тел двух индийских солдат 1 мая 2017 года кадрами пакистанской армии", — говорится в заявлении Баглая.
В МИД Индии заявили, что считают "существенным", что атаке на военных предшествовал "прикрывающий огонь с пакистанских постов". Также в МИД указали пакистанскому послу, что "следы крови" показали, что убийцы индийских служащих вернулись на контролируемую Пакистаном территорию.
"Правительство Индии требует, чтобы Пакистан немедленно принял меры против своих солдат и командующих, ответственных за этот чудовищный акт", — добавил Баглай.
В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.