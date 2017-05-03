В МИД Китая прокомментировали учения США и Южной Кореи

ПЕКИН, 3 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, в которых приняли участие два американских бомбардировщика, призвал все стороны к хладнокровию.

Агентство Ренхап со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи во вторник сообщило, что два американских стратегических бомбардировщика В-1В Lancer, дислоцированные на Гуаме, принимали участие в совместных маневрах авианосной ударной группы США и военных Южной Кореи.

"Мы обратили внимание на продолжающиеся военные учения (США и Южной Кореи)… Мы против того, чтобы любая сторона предпринимала действия, которые могут увеличить напряжение и подорвать мир и стабильность в регионе", — заявил на брифинге среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он добавил, что сейчас приоритетная задача заключается в уменьшении напряжения на Корейском полуострове, возврату к диалогу и консультациям.

"Мы вновь призываем соответствующие стороны проявлять хладнокровие, прекратить задевать друг друга, создать хорошую атмосферу для диалога", — отметил официальный представитель МИД КНР.

Американские бомбардировщики совершили полет над территорией Южной Кореи и в Японском море, что вызвало возмущение у северных соседей. Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что полет проходил на следующий день после завершения крупномасштабных двухмесячных учений США и Южной Кореи Key Resolve. В то же время командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США заявило, что присутствие бомбардировщиков является частью рутинной работы по поддержанию региональной безопасности и не направлено против какой-либо страны.