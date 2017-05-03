Северная Корея подтвердила задержание американского гражданина Тони Кима

ТОКИО, 3 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея подтвердила в среду задержание 22 апреля американского гражданина Тони Кима (корейское имя Ким Сан Док) по обвинению в подрывной деятельности в стране, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

"Компетентные органы КНДР, в соответствии с законом республики, 22 апреля в 8 часов задержали в Пхеньянском международном аэропорту гражданина США, приглашенного в качестве преподавателя в Пхеньянском политехническом институте, по имени Ким Сан Док, который как в прошлом, так и во время нынешнего пребывания (в стране) совершал враждебные действия, направленные на свержение нашего государства", — приводит Рёнхап сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По его данным, компетентные органы КНДР ведут расследование.

Тони Ким стал третьим по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР.

Ранее сообщалось о задержании в КНДР 62-летнего американца корейского происхождения Ким Чон Чхоля и студента из США Отто-Фридерика Уормбиера.

В 2016 году они оба были приговорены к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР.

Рёнхап приводил по этому поводу данные экспертов о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.

В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

Тони Ким, как сообщалось ранее в Сеуле, был профессором Политехнического университета китайского города Яньбянь, где компактно проживают лица корейской национальности, и занимался программами гуманитарной помощи Северной Корее. Информированный источник Рёнхап сообщал, что Тони Ким был связан с проектом помощи северокорейским детям в горных районах страны на границе с Китаем.