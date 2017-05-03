Землетрясение в Средней Азии ощущалось в Алма-Ате и Ташкенте

АЛМА-АТА/ТАШКЕНТ, 3 мая — РИА Новости, Михаил Егорин. На юге и юго-востоке Казахстана в среду ощущались подземные толчки землетрясения, эпицентр которого находился на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По данным казахстанских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 10.47 по времени Астаны (07.47 мск).

"Эпицентр землетрясения расположен в 613 километрах на юго-запад от города Алматы на границе Кыргызстана и Таджикистана", — отмечается в сообщении.

В поселке Мерке (Жамбылская область Казахстана) толчки ощущались силой 3-4 балла по шкале МSК-64, в Алма-Ате — 2 балла.

Как сообщили РИА Новости в сейсмостанции "Ташкент", сила подземных толчков в Ташкенте составила 3,5-4 балла, в Фергане — 4,5 балла, в Андижане — 3 балла.