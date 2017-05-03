Во Франции трех подростков задержали за изготовление взрывчатки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полиция Франции задержала трех учащихся лицеев в возрасте 17 лет за изготовление взрывоопасных предметов, пишет газета Parisien.

Трое учащихся были задержаны 27 апреля в департаменте Сена и Марна в регионе Иль-де-Франс. Подозреваемых освободили, но 15 июня они должны предстать перед судьей по делам несовершеннолетним в связи с обвинениями в "изготовлении незаконных взрывчатых или воспламеняющихся устройств".

По данным издания, двое учащихся опубликовали в социальной сети Snapchat видео, на котором они изготовляют баннер, содержащий агитацию против партии "Национальный фронт", и демонстрируют бутылку с соляной кислотой. Они также призывали своих знакомых из лицея заблокировать здание в рамках демонстрации учащихся против обоих кандидатов в президенты страны.

После обыска домов учащихся были обнаружены в общей сумме 17 бутылок с соляной кислотой и одна, в которой содержалась расплавленная алюминиевая фольга. Двое учащихся были задержаны на вокзале, один самостоятельно пришел в комиссариат полиции. Все трое признали факт изготовления бутылок с воспламеняющимся веществом, но они отрицают, что собирались ими воспользоваться. Полиция пока не установила, участвовали ли подозреваемые в манифестации.