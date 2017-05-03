В Бангладеш автобус вылетел в кювет, семь человек погибли

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Автобус вылетел в кювет в центральной части Бангладеш: по меньшей мере семь человек погибли, еще 25 пострадали, сообщает бангладешская пресса со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером во вторник около 21.30 местного времени (18.30 мск) в округе Тангайл. Автобус, следовавший по шоссе Тангайл-Маймансингх в город Дханбари, вылетел в кювет при попытке обгона ехавшего впереди автомобиля.

По меньшей мере 22 пострадавших госпитализированы в ближайшую клинику, девять из них позднее перевели в другие медучреждения, поскольку их состояние ухудшилось.

В Бангладеш ДТП с большим количеством жертв происходят регулярно. Чаще всего причинами происшествий являются неосторожное вождение, низкое качество дорожного покрытия, а также техническая изношенность транспорта. Ежегодно в авариях гибнут порядка 10 тысяч человек.