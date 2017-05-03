В США выпустили под залог арестованного певца Луиса Мигеля

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Власти США выпустили под залог арестованного ранее известного латиноамериканского певца Луиса Мигеля, сообщает газета Los Angeles Daily News со ссылкой на заявление Службы маршалов США.
"Луис Мигель Гайего Бастери сам сдался… и с тех пор был освобожден под залог", — приводит издание заявление одного из представителей Службы маршалов США.
Мигель считается одним из самых популярных певцов в Латинской Америке и носит прозвище Солнце Мексики. За свою карьеру он девять раз становился обладателем наград премии "Грэмми".