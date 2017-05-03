Главы МВБ США и МВД Грмании обсудили борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр внутренней безопасности США Джон Келли и министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер обсудили на встрече во вторник в Вашингтоне борьбу с терроризмом, сообщило американское министерство.

"Обсуждались общие подходы к продвижению приоритетов в области безопасности и укреплению трансатлантического сотрудничества. Основные темы обсуждения включали текущие угрозы, борьбу с терроризмом, безопасность границ и авиаперевозок, а также кибербезопасность", — говорится в сообщении

"Нынешняя ситуация с угрозами и ряд террористических нападений, которые произошли недавно, требуют решительного и скоординированного международного ответа. Сотрудничество между США и Германией очень важно", — заявил в этой связи Келли.

Подробностей американское министерство внутренней безопасности не приводит.