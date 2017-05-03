Убивший семерых человек в Окленде в 2012 году не хочет оспаривать обвинение

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Уроженец Южной Кореи, устроивший стрельбу в университете города Окленд в Калифорнии в 2012 году, заявил о нежелании оспаривать обвинение в убийстве семерых человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщалось ранее, 2 апреля 2012 года уроженец Южной Кореи Ван Гох открыл стрельбу в одной из аудиторий Христианского университета "Ойкос" в городе Окленд. Жертвами стрелка стали семь человек, еще трое получили ранения. Стрельбу в университете Ван Гох устроил после того, как не смог найти женщину-администратора. По сведениям полиции, он являлся студентом университета и был недоволен существующей в учебном заведении системой администрирования.

По данным агентства, 48-летний Гох будет приговорен к семи пожизненным срокам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение. Приговор будет оглашен в июле.

Сообщается, что судебное разбирательство по данному делу было приостановлено в начале 2013 года, так как Гох был признан психически неспособным предстать перед судом и был направлен в больницу для лечения параноидной шизофрении. В марте врачи сообщили, что Гох достаточно здоров, чтобы предстать перед судом, после чего судебное разбирательство было возобновлено.